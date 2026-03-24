箱根駅伝で東洋大の「山の神」として活躍した柏原竜二氏（36）が24日、公式Xを更新。今月末をもって富士通を退社すると発表した。

柏原氏は「この度、柏原は3月31日をもって富士通株式会社を退職することになりました」と報告。「4月から企業に属さずフリーランス？（イベントごとは引き続き行います）」と明かした。

退社の理由について「2012年に入社して今日に至るまで、数々の経験をさせてもらった会社を離れるのは怖いなぁと思う事と、いつかは・・・と思っていた半々でもあり、このようなタイミングになりました」と説明。今後についても「大層なことを言えば『まだ何も言えない』。すごく曖昧に言えば『少し、休みながらマイペースに頑張ります』ぐらいでしょうか」とするに留めた。

また、「こんな発表をすると『母校の監督になる？』みたいな不埒な輩が一定数、湧いて出てくるので、一言だけ」とし、「恩師でもある酒井監督には『定年までバリバリ働いてもらう』『あーーーもーーーやだーーー指導者やーーーめーーーたーーーいーーー柏原か誰かかわってよーーー！』となるまで応援します。要は事実じゃないことや憶測で話すのはおやめなすってよって話です」とユーモアを交えながら言及し、憶測にくぎを刺した。

柏原氏は柏原氏は東洋大時代に箱根駅伝の山登りの5区で活躍し、“山の神”と呼ばれた。卒業後、富士通に入社し、2017年3月31日付で現役を引退。引退後はアメリカンフットボールチーム「富士通フロンティアーズ」のマネジャーなどを務めた。