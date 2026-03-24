明日は全国ＣＰＩ 日銀の利上げ期待が根強い＝ＮＹ為替 明日は全国ＣＰＩ 日銀の利上げ期待が根強い＝ＮＹ為替

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ＮＹ時間の終盤に入ってもドル円は下値模索が続き、１５８円割れを試す動きも見られている。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も戻り売りに押されている。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている格好。



明日は２月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になる。高市政権によるエネルギー補助金の影響で、２月は鈍化した可能性が高いと見られている。生鮮食品を除くコア指数は、１月の２．０％から１．６％へ低下したとみられる。足元のエネルギー価格は上昇しており、景気の重しとなる中、インフレだけを見れば、日銀は利上げを急がず、景気配慮に傾く可能性はある。



しかし、補助金の影響がない生鮮・エネルギーを除くコアコア指数は２．６％で横ばいが予想され、日銀の２％目標を上回る水準の維持が見込まれる。今年の春闘も力強い賃上げが見込まれる中、円安も引き続き物価を押し上げ、原油高がインフレ期待をさらに押し上げるリスクもある。そのような中、市場の４月利上げ期待は根強い。短期金融市場では６０％程度の確率で見ている。



＊全国消費者物価指数（2月）24日8:30

予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)

予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮除くコア・前年比)

予想 2.6% 前回 2.6%（生鮮・エネルギー除くコアコア・前年比)



USD/JPY 158.11 EUR/JPY 183.89

GBP/JPY 212.69 AUD/JPY 111.05



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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