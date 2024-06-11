今年デビュー55周年の歌手、イルカ（75）と45周年の4人組バンド「スターダスト☆レビュー」が、初のコラボ曲を制作した。鈴木茂（74）のシティーポップの名曲「8分音符の詩」のカバーで、25日に配信される。

合わせて100周年のタッグが実現した。哀愁漂うアコースティックギターの音色に、イルカの細く透き通った歌声と、スタレビ根本要（68）のハスキーボイスが混ざり合う。デュエットは初めてだったが、ともに「びっくりするくらい声質が合った」と声をそろえるほどの手応え。イルカは「ストレスもなく楽しく幸せな時間だった」とレコーディングを振り返った。

音楽プロデューサーの佐橋佳幸氏（64）による昭和の名曲を歌いつなぐ企画で、ともに昭和のニューミュージックをけん引してきた2組に声がかかった。今回の縁を機にさらなるコラボにも意欲を見せており、根本は「ありがたい出会いをさせていただいたので、ぜひコンサートでもご一緒できたら」とイルカにラブコール。イルカも「今年は自分ファーストで、がんがん違う世界に行ってみようと思う。なのでまた何か良いジョイントができたら」とやる気をみなぎらせていた。