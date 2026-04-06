みんな大好き武蔵野線。東京の外縁をぐるりと環状に走る武蔵野線。それに乗って車窓を眺めていると、吉川美南〜新三郷間で異様な光景を目にすることになる。【写真多数】武蔵野線で目にする異様な光景…“ナゾの大型施設ラッシュ地帯”を写真で一気に見る（全39枚）何が異様なのかというと、とてつもないほどに大型商業施設が並んでいるのだ。イオン、ガリバー、間に倉庫を挟んでコストコららぽーと、そしてイケア。まるで大