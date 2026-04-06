「令和の虎」「リアルバリュー」出演経験のある経営者、実業家の小澤辰矢氏が6日までにXを更新。新チャンネル「令和の龍」立ち上げを発表した。「【ご報告】この度『令和の龍チャンネル』を始めます」と前置きした上で「まずこのチャンネルを始めるきっかけですが今年の初めXでドットコン株式会社の求人のポストを出した際そこに“ズッキー”から応募がありましたズッキーは令和の虎を運営するモノリスジャパンの元社長社