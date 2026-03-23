風間俊介『ZIP！』卒業＆7年半出演に感謝 水卜麻美アナは“ザワつく現象”を心配「みんな誤解しちゃうんじゃ」
俳優・風間俊介が23日、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP！』を卒業した。2018年10月1日から月曜パーソナリティーを務め、約7年半にわたり番組を支えてきた。
【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介
番組エンディングでは初出演時の映像とともにこれまでの歩みを振り返り、桝太一、徳島えりか両アナウンサーからVTRでねぎらいのメッセージも届けられた。
風間は「いろんなことが思い出されますし、一番最初に僕が『ZIP！』をスタートした時に、すべての朝に寄り添っていきたいというふうに言ったんですけど、今思うとあのコメントは少し恥ずかしい」と回想。「みんなと一緒にいたら、『ZIP！』に関わっている人たちってすべての朝に寄り添っていくのが当たり前だった」と語り、「きょうで僕は『ZIP！』を卒業しますけれども、これからも、あしたからも、来週からもここにいる人たちがみなさんの朝に寄り添っていきます」と視聴者にメッセージを送った。
水卜麻美アナウンサーは「見てくれてる方にも一緒に仕事をしてる私たちにも、率先して寄り添う言葉を考えながら放送してくれていた」と風間の姿勢を称賛。「ただ1個だけ心配なのが風間さんが出ると月曜日って言う印象があった。水曜とか代打で来てくれると“今日、月曜なんじゃないか”ってザワつく現象ってなった時に来週から大丈夫かなって、みんな誤解しちゃうんじゃないか」と笑わせた。
また、番組での総出演時間が985時間であることも明かされ、1000時間まであと約15時間と紹介されると、風間は「どっか1週間フルでとかやらせてもらえたら」と笑いを誘った。最後は「ありがとうございました」と深く頭を下げ、共演者とともに「ZIP！ポーズ」で締めくくった。
【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介
番組エンディングでは初出演時の映像とともにこれまでの歩みを振り返り、桝太一、徳島えりか両アナウンサーからVTRでねぎらいのメッセージも届けられた。
風間は「いろんなことが思い出されますし、一番最初に僕が『ZIP！』をスタートした時に、すべての朝に寄り添っていきたいというふうに言ったんですけど、今思うとあのコメントは少し恥ずかしい」と回想。「みんなと一緒にいたら、『ZIP！』に関わっている人たちってすべての朝に寄り添っていくのが当たり前だった」と語り、「きょうで僕は『ZIP！』を卒業しますけれども、これからも、あしたからも、来週からもここにいる人たちがみなさんの朝に寄り添っていきます」と視聴者にメッセージを送った。
また、番組での総出演時間が985時間であることも明かされ、1000時間まであと約15時間と紹介されると、風間は「どっか1週間フルでとかやらせてもらえたら」と笑いを誘った。最後は「ありがとうございました」と深く頭を下げ、共演者とともに「ZIP！ポーズ」で締めくくった。