セリアのブラシのほうがフィット感が優秀！「おまけに乾かしやすい！」「お手入れが楽！」

髪の毛を乾かしやすいヘアブラシが、以前ダイソーで話題になりましたよね。さまざまな種類が出ていますが、なんとセリアにも登場しました！こちらはフィット感の良さが段違い◎独自の構造でブラシ本体に隙間があり、適度にしなって頭の形に沿ってくれて優しい使い心地です。乾きが速い上、ホコリも溜まりにくく優秀です！

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商品情報

商品名：頭皮にフィットするヘアブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：23×7.5×4.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023746

頭皮にフィットしやすく心地良い！セリアで見つけた優秀ヘアブラシ

ダイソーで販売されている、ドライヤー使用時に乾かしやすい形状のヘアブラシ。たくさんの種類が販売されているのですが、ついにセリアにも優秀なブラシが登場していました！

今回ご紹介するのは、『頭皮にフィットするヘアブラシ』という商品。頭皮にフィットしやすく、ドライヤーの風を通しやすいヘアブラシです。

筆者が訪れた店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。

こちらのブラシは独自の構造で、本体に隙間があるのが特徴。

押すと、適度にしなって動きます。

しなりがあることで、頭皮にあてがうとカーブに合わせて形に沿ってくれます！

無駄な力が逃げて、優しい使い心地です。

頭皮を心地よくマッサージできているような感じもします。お風呂上がりのブローがマッサージタイムに！

風も通りやすく、乾きが速いのも嬉しいポイント！

特にロングヘアだと乾かすのに時間が掛かるので、これはとても助かります。

銭湯やスパなどのドライヤーは、有料で時間制限が設けられていることが多いので、このブラシを使うことで時短にもつながりそうですね。

一体成型でホコリが溜まりにくい構造◎毎日衛生的に使える！

高評価ポイントは、なんといってもこのピン部分！

本体と一体成型なので、溝や穴がなくホコリが溜まりにくいです。

お手入れがしやすく、衛生的に使えるのがいいなと思います。

今回は、セリアの『頭皮にフィットするヘアブラシ』をご紹介しました。

乾かしやすいだけでなく、頭皮によりフィットしやすく使い心地抜群です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。