柳楽優弥主演「九条の大罪」SixTONES松村北斗・町田啓太ら場面写真10点解禁 相関図も公開
【モデルプレス＝2026/03/19】4月2日より190以上の国や地域に世界独占配信されるTBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾「九条の大罪」より、相関図と場面写真が解禁された。
【写真】35歳イケメン俳優、全身刺青＆金髪姿の強烈ショット
配信開始に先駆け公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴するキャラクターたちが網の目のように繋がっており、九条を取り巻く一筋縄ではいかない対立構造が見て取れる。九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村北斗／SixTONES）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田啓太）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田エライザ）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々も登場。「ぴえん系女子」や介護施設の裏側まで、あらゆる階層の“クセ者”たちがこの相関図に集結している。そして、九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿も。その鋭い眼差しは、誰が正義で誰が悪かもわからぬ混沌を予感させる。
さらに、登場人物の関係が複雑に交錯する場面写真10点が一挙初解禁。場面写真は、柳楽、松村、池田、町田、音尾、ムロら主要キャスト陣が演じる、それぞれのキャラクターが抱える複雑な関係性が垣間見えるカットとなっている。九条と烏丸の、バディでありながら絶妙な距離感を感じさせる1枚をはじめ、マスコミに追われる九条が被害者にそっと寄り添う姿も。また、正義を信じる薬師前と烏丸の様子や、執念の捜査を進める刑事・嵐山と壬生が対峙する緊迫の瞬間も捉えられている。
そして何より、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラを纏う京極や、知的な風貌の裏に狂気を滲ませる壬生の姿が強烈なインパクトを残すカットは見どころ。九条とこの2人は一体どのような関係性なのか？常識をひっくり返す法とモラルの極限で 、白黒つかない社会の裏側のリアルを生きるこの6人が、重厚な人間ドラマを魅せる。
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者である真鍋昌平による最新漫画「九条の大罪」は、2020年10月から「ビッグコミックスピリッツ」（小学館）にて連載中で、単行本は15巻まで発売されており、累計発行部数400万部を超える話題作。半グレ、ヤクザ、前科持ち、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条。どんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、依頼人が道徳上許しがたい悪人だとしても擁護する。果たして九条の正義とは。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついにTBS制作で実写シリーズ化される。（modelpress編集部）
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◆「九条の大罪」相関図＆場面写真解禁
配信開始に先駆け公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴するキャラクターたちが網の目のように繋がっており、九条を取り巻く一筋縄ではいかない対立構造が見て取れる。九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村北斗／SixTONES）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田啓太）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田エライザ）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々も登場。「ぴえん系女子」や介護施設の裏側まで、あらゆる階層の“クセ者”たちがこの相関図に集結している。そして、九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿も。その鋭い眼差しは、誰が正義で誰が悪かもわからぬ混沌を予感させる。
そして何より、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラを纏う京極や、知的な風貌の裏に狂気を滲ませる壬生の姿が強烈なインパクトを残すカットは見どころ。九条とこの2人は一体どのような関係性なのか？常識をひっくり返す法とモラルの極限で 、白黒つかない社会の裏側のリアルを生きるこの6人が、重厚な人間ドラマを魅せる。
◆Netflixシリーズ「九条の大罪」
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者である真鍋昌平による最新漫画「九条の大罪」は、2020年10月から「ビッグコミックスピリッツ」（小学館）にて連載中で、単行本は15巻まで発売されており、累計発行部数400万部を超える話題作。半グレ、ヤクザ、前科持ち、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条。どんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、依頼人が道徳上許しがたい悪人だとしても擁護する。果たして九条の正義とは。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついにTBS制作で実写シリーズ化される。（modelpress編集部）
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