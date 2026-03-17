原因は自分にある。が6月〜7月にかけ初のアリーナツアー＜ARENA TOUR 2026 仮ノ現＞（読み：カリノウツツ）を開催することが決定した。

本日17日、大宮ソニックシティ 大ホールにて春ツアー＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞初日公演が行なわれ、2部の公演終演後に放映された映像内でアリーナツアーの開催が発表された。アリーナツアーは6月27日と28日に神戸ワールド記念ホール、7月4日と5日に有明アリーナにて、計6公演開催される。チケットは本日20:00からファンクラブ先行がスタート。

原因は自分にある。は3月11日にEP『文藝解体新書』をリリースし、各種チャートにランクイン中。タイトル曲「ニヒリズムプリズム」のミュージックビデオは公開しておよそ1週間で180万再生を突破。発売日に巨大な書架を背に披露した、角川武蔵野ミュージアムでのスペシャルパフォーマンスや、「虚無」と繰り返すサビが話題になっている。

■＜ARENA TOUR 2026 仮ノ現＞（読み：カリノウツツ） 【神戸】神戸ワールド記念ホール

2026年6月27日(土)

17:00開場／18:00開演 2026年6月28日(日)

12:00開場／13:00開演

17:00開場／18:00開演 【東京】有明アリーナ

2026年7月4日(土)

17:00開場／18:00開演 2026年7月5日(日)

12:00開場／13:00開演

17:00開場／18:00開演 チケット情報：ファンクラブ先行販売中

詳細：https://genjibu.jp/news/detail/2299

◾️＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞ 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日（火）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日（水）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月5日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日（金）18:00開場／19:00開演

2026年4月11日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月26日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

◾️EP『文藝解体新書』

2026年3月11日（水）発売

https://lnk.to/genjibu_20260311ep 初回限定盤 通常盤 ◆デジタルシングル「NOW」

配信：https://umj.lnk.to/now.gnjb ▼CD収録内容 ※全形態共通4曲

1.ニヒリズムプリズム

2.疾走

3.愛無常

4.Silence

＜Bonus Track＞ ※初回限定盤のみ

5.トレモロ（ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲）

6.NOW（読売テレビ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌） ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

「GNJB FC Limited Tour Laboratory -」2025.12.26 Zepp DiverCity(TOKYO)より4曲収録 ▼仕様

【初回限定盤】4,730円（税込）UPCH-7807

-トールサイズケース

-CD

-Blu-ray(15-20min)

-フォトブック P32

-グループトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-ユニットトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-オリジナルステッカー 【通常盤】2,200円（税込）UPCH-2296

-CD

-ブックレットP8

-通常盤ソロトレカ (全7種中ランダム1種)

※通常盤ソロトレカは初回封入特典となります。 【大倉空人盤】2,200円（税込）UPCH-7808

-CD

-ブックレットP8

-大倉空人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【小泉光咲盤】2,200円（税込）UPCH-7809

-CD

-ブックレットP8

-小泉光咲ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【桜木雅哉盤】2,200円（税込）UPCH-7810

-CD

-ブックレットP8

-桜木雅哉ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【長野凌大盤】2,200円（税込）UPCH-7811

-CD

-ブックレットP8

-長野凌大ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【武藤潤盤】2,200円（税込）UPCH-7812

-CD

-ブックレットP8

-武藤潤ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【杢代和人盤】2,200円（税込）UPCH-7813

-CD

-ブックレットP8

-杢代和人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【吉澤要人盤】2,200円（税込）UPCH-7814

-CD

-ブックレットP8

-吉澤要人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) ▼ショップ別特典

・ゲンジブ観測所会員限定：オリジナルランダムトレーディングカード ゲンジブ観測所ver.（全7種のうちランダム1種）

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全7種のうちランダム1種）

・タワーレコード：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver.（全7種のうちランダム1種）

・HMV：オリジナルランダムトレーディングカード HMV ver.（全7種のうちランダム1種）

・TSUTAYA：ましかくブロマイド（全7種のうちランダム1種）

・Amazon：A4クリアファイル（全7種のうちランダム1種）

・楽天BOOKS：クリアシート（全7種のうちランダム1種）

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッチ（全7種のうちランダム1種）

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種) ＜注意事項＞

※各種特典絵柄は後日公開いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。