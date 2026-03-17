“ホステスプロ”吉田鈴、木戸愛らがドレスアップ 百花繚乱の国内女子ゴルフ前夜祭が開催
＜Vポイント×SMBCレディス 事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦の開幕に先立ち、千葉県内のホテルで前夜祭が催された。女子プロゴルファーが華やか、きらびやかなパーティウエアをまとい、会場を彩った。
【前夜祭写真】小祝さくらは黒ワンピースで出席
大会の冠スポンサーを務める「Vポイント」とスポンサー契約を結ぶ木戸愛、同じく「SMBC」と契約する吉田鈴はホステスプロとして出席。吉田はレースをあしらった衣装で登場し、「大会を盛り上げられるよう、結果だけでなくプレーでも歓声をわかせたい」と笑顔。木戸は「今年もホステスとして挑戦できることに感謝したい」と意気込んだ。ケガから復帰して順調にシーズンを送る小祝さくらは黒のワンピース姿。先週の台湾共催大会で6打差圧勝をみせた菅楓華はジャケットスタイルで、元気に出席した。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“アイドル”菅沼菜々は超ミニスカート【前夜祭写真】
初々しい？ 高校生時代の吉田鈴【秘蔵写真】
スイカをかじる“ミヤコレ”都玲華【写真】
尾崎将司さんのお別れ会にまな弟子たちが参列 佐久間朱莉は開幕戦V報告「たくさん報告にいけるように」
入れ替えた3Wとパターが大活躍 モンスターコースで圧勝した菅楓華のクラブセッティング【写真アリ】
【前夜祭写真】小祝さくらは黒ワンピースで出席
大会の冠スポンサーを務める「Vポイント」とスポンサー契約を結ぶ木戸愛、同じく「SMBC」と契約する吉田鈴はホステスプロとして出席。吉田はレースをあしらった衣装で登場し、「大会を盛り上げられるよう、結果だけでなくプレーでも歓声をわかせたい」と笑顔。木戸は「今年もホステスとして挑戦できることに感謝したい」と意気込んだ。ケガから復帰して順調にシーズンを送る小祝さくらは黒のワンピース姿。先週の台湾共催大会で6打差圧勝をみせた菅楓華はジャケットスタイルで、元気に出席した。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“アイドル”菅沼菜々は超ミニスカート【前夜祭写真】
初々しい？ 高校生時代の吉田鈴【秘蔵写真】
スイカをかじる“ミヤコレ”都玲華【写真】
尾崎将司さんのお別れ会にまな弟子たちが参列 佐久間朱莉は開幕戦V報告「たくさん報告にいけるように」
入れ替えた3Wとパターが大活躍 モンスターコースで圧勝した菅楓華のクラブセッティング【写真アリ】