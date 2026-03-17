細木数子役に“可憐なイメージの37歳女優”はハマるのか「かつては女帝キャラのかけらもなかったが…」
2020年に松坂桃李と結婚し、2023年に第1子を出産した戸田恵梨香は、鈴木亮平主演ドラマ『リブート』(TBS系、毎週日曜日よる9時放送中)で3年ぶりの出演を果たした。
さらに1月20日には、2026年4月27日（月）から独占配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』のティザー映像が公開された。主演の戸田は、当代の人気占い師だった細木数子を演じる。
可憐な主人公たちを多く演じてきた印象がある戸田が、悪の魅力がにじむ女帝キャラを演じる。でもこれがなかなかハマり役になりそうな……。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆驚異の作品タイトル、その名もズバリ……
平成のテレビ番組の雰囲気にどっぷり浸かった視聴者にとって、特に忘れがたく、身も心もズバズバゆさぶられたバラエティ番組がある。2004〜2008年にTBSで放送されていた『ズバリ言うわよ!』である。
MCは今でこそ大物司会者としてのイメージが強い上田晋也と有田哲平（くりぃむしちゅー）。レギュラー出演者の一人には、今や「Number_i」などのスーパーグループを世界展開させているTOBEの代表取締役・滝沢秀明。そして番組の主役はもちろん、細木数子だ。
細木数子とは何者だったのか？ この問いに一言で答えるのは難しい。基本的に六星占術の創始者である当代の人気占い師であり、時代のカリスマであり、大物タレントだった。
そんな彼女を「女帝、妖怪、インチキ占い師」などと穏やかではない形容で彩るのが、4月27日から配信される、戸田恵梨香主演Netflixシリーズ作品。驚異の作品タイトル、その名もズバリ、『地獄に堕ちるわよ』……。
◆女帝キャラがハマり役になるのか？
今年1月20日に公開されたティザー映像は、上述した形容がまず並び、そして1万円札を燃やす、決めのワンカットで締めくくられる。このワンカット内、戸田演じる細木は、トレードマークといえるオールバックのメッシュヘアー姿だ。
細木数子とは何より、ヘアースタイルの変遷からその怪しげな人間像が浮かぶ気がする。メッシュの金色ラインには細木の年輪が刻まれ、対峙した相手を震え上がらせるには十分なシルエットになる。それは女帝として武装した完成形態ともいえる。
『ズバリ言うわよ!』などの番組収録現場で醸した、鉄壁の女帝感の裏側がどう描かれるのか。収録前後の空気感、はたまた局内の廊下を闊歩する様子などが気になる。戸田が再現する強烈なビジュアルもなかなか凄みがあり、これは案外、女帝キャラがハマり役になるかもしれない。
◆キャリアの転換点は平成後期の公開映画
案外といったのは、『ズバリ言うわよ!』放送当時、人気女優の一人になっていた戸田には、圧倒的に可憐なイメージがあったからだ。松田翔太とのW主演ドラマ『LIAR GAME』シリーズ（フジテレビ系、2007〜2009年）では、騙し合いのゲームだというのに、自分が騙されていることにも気づかず、能天気な正義感を発揮する主人公・神崎直を演じた。可憐オブ可憐な代表的演技であり、当然、女帝キャラの欠片もなかった。
では、戸田恵梨香が今回の女帝キャラを演じる上で、転換点になった作品はあるのか？ この一作というわけではないが、平成後期の公開作『駆け込み女と駆け出し男』（2015年）が忘れがたい。クライマックスの場面では、薙刀を手に敵を成敗する。戸田が演じる役柄に清濁の要素がはっきり注入された瞬間だと思う。
2020年には松坂桃李と結婚。2023年には第1子を出産。現在放送中のドラマ『リブート』は3年ぶりの出演作であり、裏社会の会計士というダークな役柄を演じる。『地獄に堕ちるわよ』では、細木の少女期から老年期まで演じることになり、悪の魅力に厚みがでるだろう。作品をきっかけに女帝キャラの頂点を極めるかもしれない。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
X：@1895cu
さらに1月20日には、2026年4月27日（月）から独占配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』のティザー映像が公開された。主演の戸田は、当代の人気占い師だった細木数子を演じる。
可憐な主人公たちを多く演じてきた印象がある戸田が、悪の魅力がにじむ女帝キャラを演じる。でもこれがなかなかハマり役になりそうな……。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
平成のテレビ番組の雰囲気にどっぷり浸かった視聴者にとって、特に忘れがたく、身も心もズバズバゆさぶられたバラエティ番組がある。2004〜2008年にTBSで放送されていた『ズバリ言うわよ!』である。
MCは今でこそ大物司会者としてのイメージが強い上田晋也と有田哲平（くりぃむしちゅー）。レギュラー出演者の一人には、今や「Number_i」などのスーパーグループを世界展開させているTOBEの代表取締役・滝沢秀明。そして番組の主役はもちろん、細木数子だ。
細木数子とは何者だったのか？ この問いに一言で答えるのは難しい。基本的に六星占術の創始者である当代の人気占い師であり、時代のカリスマであり、大物タレントだった。
そんな彼女を「女帝、妖怪、インチキ占い師」などと穏やかではない形容で彩るのが、4月27日から配信される、戸田恵梨香主演Netflixシリーズ作品。驚異の作品タイトル、その名もズバリ、『地獄に堕ちるわよ』……。
◆女帝キャラがハマり役になるのか？
今年1月20日に公開されたティザー映像は、上述した形容がまず並び、そして1万円札を燃やす、決めのワンカットで締めくくられる。このワンカット内、戸田演じる細木は、トレードマークといえるオールバックのメッシュヘアー姿だ。
細木数子とは何より、ヘアースタイルの変遷からその怪しげな人間像が浮かぶ気がする。メッシュの金色ラインには細木の年輪が刻まれ、対峙した相手を震え上がらせるには十分なシルエットになる。それは女帝として武装した完成形態ともいえる。
『ズバリ言うわよ!』などの番組収録現場で醸した、鉄壁の女帝感の裏側がどう描かれるのか。収録前後の空気感、はたまた局内の廊下を闊歩する様子などが気になる。戸田が再現する強烈なビジュアルもなかなか凄みがあり、これは案外、女帝キャラがハマり役になるかもしれない。
◆キャリアの転換点は平成後期の公開映画
案外といったのは、『ズバリ言うわよ!』放送当時、人気女優の一人になっていた戸田には、圧倒的に可憐なイメージがあったからだ。松田翔太とのW主演ドラマ『LIAR GAME』シリーズ（フジテレビ系、2007〜2009年）では、騙し合いのゲームだというのに、自分が騙されていることにも気づかず、能天気な正義感を発揮する主人公・神崎直を演じた。可憐オブ可憐な代表的演技であり、当然、女帝キャラの欠片もなかった。
では、戸田恵梨香が今回の女帝キャラを演じる上で、転換点になった作品はあるのか？ この一作というわけではないが、平成後期の公開作『駆け込み女と駆け出し男』（2015年）が忘れがたい。クライマックスの場面では、薙刀を手に敵を成敗する。戸田が演じる役柄に清濁の要素がはっきり注入された瞬間だと思う。
2020年には松坂桃李と結婚。2023年には第1子を出産。現在放送中のドラマ『リブート』は3年ぶりの出演作であり、裏社会の会計士というダークな役柄を演じる。『地獄に堕ちるわよ』では、細木の少女期から老年期まで演じることになり、悪の魅力に厚みがでるだろう。作品をきっかけに女帝キャラの頂点を極めるかもしれない。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
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