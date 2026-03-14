水沢エレナ、昨年離婚していた 23年に一般男性との結婚を発表
俳優の水沢エレナ（33）が14日、離婚を公表した。自身のインスタグラムで明らかにした。
【写真】愛犬との日常を伝え近況報告する水沢エレナ
水沢はインスタのストーリーで「私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
水沢は、1992年3月21日生まれ、愛知県出身。ファッション誌のモデルとしてデビュー。雑誌『CANDy』、『SEVENTEEN』などのモデルとして活躍する一方、俳優としての活動も本格化。複数のドラマで主演を務めるなど活躍し、プライベートでは2023年3月に一般男性との結婚を発表していた。
【写真】愛犬との日常を伝え近況報告する水沢エレナ
水沢はインスタのストーリーで「私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
水沢は、1992年3月21日生まれ、愛知県出身。ファッション誌のモデルとしてデビュー。雑誌『CANDy』、『SEVENTEEN』などのモデルとして活躍する一方、俳優としての活動も本格化。複数のドラマで主演を務めるなど活躍し、プライベートでは2023年3月に一般男性との結婚を発表していた。