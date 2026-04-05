年齢を重ねるほどに「どんな髪形がイケてるの？」と、悩むことが増えてくるもの。そんな40・50代女性に向けて、「最旬トレンドヘア」をご紹介します。今回は、丸っとマネするだけで、一気に今っぽい印象になる40・50代女性向けのヘアスタイルをピックアップ。ぜひこちらを参考に、周りと差がつくヘアスタイルにチェンジしてみてください。 忙しい朝に嬉しい外ハネボブ 肩の位置で自然に外ハネになるボブスタイル。トップを