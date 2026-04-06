東日本大震災から15年の節目を迎え天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い先ほど、福島県へと出発されました。ご一家そろっての被災地訪問は初めてです。午前9時半ごろ、両陛下と愛子さまは皇居・正門を出発し、集まった人たちに笑顔で手を振られました。東日本大震災の発生から15年にあたり7日まで2日間福島に滞在される予定で、ご一家揃っての被災地入りは初めてです。勤務先の日本赤十字社でボランティアに関わる仕事を担う愛子