茨城県大洗町の海岸で潮干狩りに訪れていた49歳の男性が溺れ、死亡しました。5日午後1時過ぎ、大洗町の海岸で、「男性が意識と呼吸が無い状態で海にいて、救助した」と近くでサーフィンをしていた男性から119番通報がありました。警察によりますと、沖合いから10メートルほど離れた海中で溺れていた、栃木県真岡市の猪瀬信二さんが引き上げられ、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。猪瀬さんは、当時、知人の女