愛知・名古屋市の国道で2日、乗用車3台がからむ事故が発生し、1台が完全に裏返しの状態になっていた。近くに駅があるマンションが立ち並ぶ住宅街で起きた事故で、車に乗っていた3人が病院に搬送されたが、いずれも軽傷だという。横転した車の周囲にガラスの破片が飛散カメラがとらえたのは、車通りの多い道路の真ん中でひっくり返った車体。正面はつぶれ、周囲にガラスの破片が飛び散っている。2日午後7時ごろ、名古屋市東区の国道