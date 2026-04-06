大食いファイターの過酷すぎるトレーニング内容が明かされ、千鳥の2人が「絶対にいやや」「こわ」などと衝撃を受ける一幕があった。【映像】大食いファイターの過酷なトレーニングの様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。この