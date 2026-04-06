タレントの井上和香（45）が、5日放送の『なりゆき街道旅』（毎週日曜後12：00）に出演。母親がかつて芸能界にいたことを明かした。【写真】「遺伝ってスゴいなぁ〜」“母そっくりの唇” 長女＆井上和香の密着ショットハナコ・岡部大からデビュー時について聞かれ、「デビューは私、遅くて、22歳。2002年です」と説明。「私の同年代の方は、もっと10代から（活動していて）…先輩です」などと振り返った。また、デビューの