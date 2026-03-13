ファミリーマートは、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を記念したコラボキャンペーン「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」を、3月15日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で実施する。

今回のキャンペーンでは、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドなど7キャラクターの描き下ろしイラストを使用した限定企画を展開。対象商品を購入するとオリジナルグッズがもらえる店頭キャンペーンのほか、コラボ商品も順次発売される。

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オリジナルコラボ商品 (C)Cygames, Inc.

コラボ商品が続々登場

コラボ商品は3月17日から発売され、「トレセン学園のはちみつパン」「島トレ 丸太チョコロールケーキ」「はちみードリンク」「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」など作品に登場するアイテムをイメージした商品が登場。さらに3月31日にはカード付きの「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」も発売される。

このほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」ではブロマイドやブックカバーを販売。さらに3月21日からは全国のファミリーマートで「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー13弾」も順次発売される予定となっている。