【リラックマ】ダイアン パーフェクトビューティーのドライシャンプーとコラボ！
ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』より、「リラックマ」とのコラボレーションによるドライシャンプーが、4月25日（土）からネイチャーラボ公式ストア先行発売、5月1日（金）より全国のドラッグストア及びバラエティストアにて数量限定で発売される。
本コラボレーションでは、ダイアン パーフェクトビューティーの人気ドライシャンプーをベースに、リラックマの世界観を落とし込んだ限定オリジナルデザインパッケージを採用。忙しい朝や外出先、リフレッシュしたいひとときに、思わず手に取りたくなるような、やさしく癒されるデザインに仕上げている。
ダイアン パーフェクトビューティーは、「カワイイも、キレイも。」をコンセプトに、髪の悩みやライフスタイルに寄り添いながら、日常に取り入れやすい高品質なヘアケアを提案してきたブランド。
一方リラックマは、完璧でなくてもいい、のんびり過ごしていい、やすむことやだらけることの大切さをそっと教えてくれる存在。世代を超えて多くの人の心に寄り添い、それぞれのマイペースや多様性を認めてくれるキャラクター。
そんな両者の価値観が重なり合い、「手軽にキレイでいられる」ドライシャンプーというアイテムを通して、日常の中にほっと力を抜ける時間を届けたいという想いから、今回のコラボレーションが実現した。
コラボデザインのパッケージは、持ち運びやすいドライシャンプーの特性にあわせ、外出先でも気分のあがる可愛らしいデザイン。汗や皮脂によるベタつきを抑えながら、気分までリフレッシュできる、忙しい毎日に寄り添うアイテムだ。
ぜひこの機会に、リラックマコラボ商品とともに、ゆったりとした気持ちでドライシャンプーをお楽しみを。
また、4月25日（土）より、ネイチャーラボ公式ECストアにて、対象商品を1個購入すると、オリジナルぷくぷくシールがプレゼントされる。対象商品は、ダイアン リラックマコラボドライシャンプー全商品。シールはなくなり次第終了となるのでお早めに。詳しくはキャンペーンページでご確認を。
そして、2022年にネイチャーラボより発足した男子プロバレーボールチーム『東京グレートベアーズ』が参戦する「2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN」ホームゲーム、「日本製鉄堺ブレイザーズ」戦に、人気キャラクター「リラックマ」がスペシャルゲストとして登場する。
3月28日（土）と3月29日（日）に有明コロシアムで開催される、東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ戦にて、会場内にリラックマコラボのドライシャンプーを設置。ダイアンドライシャンプーの試用コーナーで実際に体験できるほか、リラックマが登場して会場を盛り上げてくれる。
バレーボールの熱気と、リラックマのかわいらしさが融合する特別な2日間。ここでしか体験できないスペシャルなホームゲームを、ぜひ体験してみて。
