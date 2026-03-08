◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。通算3勝0敗でC組1位が確定した。

日本の1位通過が決まり、2位争いが注目される。2位通過の可能性を残すのはオーストラリア、韓国、台湾の3チーム。8日終了時点でオーストラリアが2勝1敗、韓国が1勝2敗、台湾が2勝2敗となっている。

9日のオーストラリアー韓国が大一番となる。オーストラリアは勝てば文句なしで2位通過となる。韓国が勝った場合は台湾を含めた3チームが2勝2敗で並ぶ。

3チームが勝率で並んだ場合は、まずは当該チームとの対戦成績となるがこれは1勝1敗で3チームは同じ。その場合は（1）失点率（失点÷守備アウト数）（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で順位を決めることになっている。

失点率は8日時点でオーストラリア0・00、台湾0・13、韓国0・17。オーストラリアは台湾を完封しており、韓国に敗れても6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。韓国は5点差以上をつけ、かつオーストラリアを2点以内に抑えることが必要。台湾は両軍が得点を取り合う打撃戦となれば可能性が浮上する。