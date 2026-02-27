『名探偵コナン』R165 被害者が残した不可解なメモに着目するコナン
アニメ『名探偵コナン』のR165「千速と重悟の婚活パーティー（後編）（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R165話のあらすじはこちら。
＜R165話「千速と重悟の婚活パーティー（後編）（デジタルリマスター）」＞
神奈川県警の萩原千速と横溝重悟が参加した婚活パーティーで、拳銃による殺害事件が発生。店の外にいたコナンたちも悲鳴を聞いて駆け付ける。現場の様子から、被害者に選ばれて別室で二人きりになる機会のあった男性参加者3名を容疑者として捜査が始まる。犯人の巧みな細工で捜査が難航する中、コナンは被害者が残した「参加者3名の印象を書いたメモ」に着目。漢字や送り仮名が誤っている不可解なメモに隠されたメッセージとは？
＞＞＞『名探偵コナン』R165の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
