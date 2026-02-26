「ムーミンバレーパーク」オリジナルマグ「SIMPLE JOY」数量限定販売！待望の第3弾が登場
「ムーミン」の物語の世界を体感できる「ムーミンバレーパーク」では、2026年2月28日(土)から、「ムーミンバレーパーク」限定デザインの「ムーミンバレーパーク」オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026「SIMPLE JOY」が登場。「ムーミンバレーパーク」オリジナルのマグは今回が第3弾で、数量限定での販売となる。
【写真】向きを変えるといろいろなキャラクターたちの姿が！
■第1弾はフィンランド国外で唯一の限定品
「ムーミンバレーパーク」は2019年のオープンのタイミングから、「ムーミンバレーパーク」オリジナルとして、限定デザインのMOOMIN ARABIAマグを販売。フィンランド国外の限定品として発売された唯一のMOOMIN ARABIAマグということもあり、大きな話題を呼び、世界中のファンから注目を集めた。
2023年に発売された第2弾は第1弾のデザインを踏襲しながら、背景に小説「ムーミンパパの思い出」の挿絵からインスパイアされた夜のシーンが描かれ、こちらもファンや「ムーミンバレーパーク」を訪れた人たちから好評となった。
そして、今回、待望の第3弾、MOOMIN ARABIAマグ2026「SIMPLE JOY」(4400円)が発売となる。今作はコンセプトが刷新され、ムーミン谷の仲間たちがそれぞれの過ごし方で穏やかな1日を楽しむ様子が描かれている。慌ただしさのない1日という何気ない日常にある喜びの大切さを伝えるデザインだ。
マグの向きを変えるとキャラクターそれぞれの様子が見られて、見ているだけで気持ちがほっこり。「黄金のしっぽ」、「ムーミン谷のきままな暮らし」、「恋するムーミン」、「家をたてよう」のコミックスから着想を得て生まれたデザインで、優しいカラーも温かみを感じる。
底面のバックスタンプには「ムーミンバレーパーク」のロゴが印字されていて、こちらのマグ限定仕様になっている。「ムーミンバレーパーク」オリジナルという特別感をより感じられるのもうれしい。
さらに、専用のBOXも「ムーミンバレーパーク」限定デザインで、こちらもファンにはたまらない仕様。「ムーミンバレーパーク」での思い出として自分へのお土産としてはもちろん、ギフトとしても喜ばれそうだ。
愛らしいムーミンたちの姿が描かれたマグは、食卓を明るくしてくれるはず。今回のマグは数量限定での販売となるため、なくなり次第終了となる。気になる人は早めにチェックしよう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
