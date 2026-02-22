CHAQLA.が今夏、新作フルアルバムのリリースとワンマンライヴ＜超音波＞を開催することを発表した。

発表が行なわれたのは、本日22日に行なわれた＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】＞東開眼公演にて。ニューアルバム詳細に関しては後日発表となる。

ワンマンライヴ＜超音波＞は8月2日(日)東京・キネマ倶楽部にて開催される。2024年8月に同会場で開催した＜もやい＞公演はCHAQLA.の世界観がふんだんに詰め込まれたライヴであったため、今回もアルバム新曲を絡めた濃密なステージが期待できそうだ。

さらに、4月にはXANVALAとのツーマンライヴ＜CHANVALA.＞の開催が決定した。過去にも同タイトルでツーマンライヴを開催している両者が新しい化学反応を見せる2公演となる。チケット先行は本日よりスタート。

■ニューアルバム『タイトル未定』

2026年夏リリース予定

詳細後日発表

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞

2026年8月2日(日) キネマ倶楽部

詳細後日発表

■＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞

2026年4月24日(金) 渋谷CYCLONE OPEN 18:00 / START 18:30

2026年4月29日(水・祝) 心斎橋soma OPEN 17:00 / START 17:30

【出演】XANVALA / CHAQLA.

【チケット料金】前売(税込)5,000円 / 当日券(税込)6,000円

※入場時ドリンク代別途必要

【チケット先行情報】

＜イープラス1次プレオーダー＞ 受付期間：2月22日(日)21:00〜3月1日(日)23:59

＜イープラス2次プレオーダー＞ 受付期間：3月9日(月)12:00〜3月15日(日)23:59

【チケット一般発売】 2026年3月28(土) 【チケット受付URL】 https://eplus.jp/chanvala/

詳細はオフィシャルサイトへ https://www.chaqla.com/