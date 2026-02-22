健康/ダイエットの為に「アミノ酸」がなぜ重要なのか！？

ダイエットのために知っておきたいアミノ酸の話

どのアミノ酸も体には欠かせない！

私たちの体に存在する１０万種類のものたんぱく質は、わずか２０種類のアミノ酸の組み合わせによって構成されています。そして２０種類のアミノ酸は、９種類の「必須アミノ酸」と１１種類の「非必須アミノ酸」に分けることができるのです。

「必須アミノ酸」とは、体内で合成することのできない、もしくは合成量が必要量に満たない９種類のアミノ酸の総称で、必ず食事から摂取しなければならないことから「必須」の言葉が用いられています。筋合成の促進と分解の抑制に関わる「ロイシン」、脂質の代謝に関わる「リジン」、神経伝達物質の日トルであるセロトニンの材料となる「トリプトファン」などがあります。

そして、必須アミノ酸以外の１１種類が「非必須アミノ酸」に分類されます。いずれも疲労回復を促したり、睡眠の質を向上させたりと、重要な役割を持つものばかり。体内で合成できるため「非必須」と呼ばれていますが、私たちの体にとっては決して「非必須」ではありません。

２０種類のアミノ酸のどれが欠けても筋肉をつくり出せず、不足すれば体の重要な機能にも支障が生じかねません。アミノ酸について知っておくべき理由はここにあります。

アミノ酸をしっかりと得るために、動物性から植物性まで、様々な種類の食品からたんぱく質を摂取し、アミノ酸の獲得に努めること。それが体づくりの基本であり、ひいてはダイエットに繋がるのです。

