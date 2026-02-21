PFU¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç¹ñÆâ½é¤Î²°³°¥É¥íー¥ó¥·¥çー³«ºÅ
¡¡20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ï¡¢3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½BLUECATS ARENA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè21Àá¤Î£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥ºÀï¤Ë¤Æ¡¢²°³°¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡ÖBlueCats Night Canvas supported by Drone Show Japan¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PFU¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤Î2»î¹ç¡£¤³¤Î´ë²è¤ÏPFUÍ£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Ï»î¹ç¸å¤Î19:00¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬»î¹ç´ÑÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢PFU¤Ï¡Ö¥¢¥êー¥ÊËþ°÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©Ì±ÁíÀª2000Ì¾¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ´ë²è¤â¼Â»Ü¡£³ÆÆüÀèÃå1000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î10:00¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê2Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡