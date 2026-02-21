²ÖÊ´¾É¤Ï¥¹¥®¤È¥¹¥º¤Ç¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡© ´µ¼Ô¤ÎÉ¡¤ÎÃæ¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¡È°½Û´Ä¡É¤«¡¡Ì¾¸Å²°Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥àÈ¯¸«
¤Ä¤é¤¤²ÖÊ´¾É¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÉ¡±ê¤Î°²½¤Ë¡¢¶âÂ°¤Î¡Ö¥¹¥º¡×¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤ä¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë²ÖÊ´¾É¡£
¤½¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤Ë¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹Èù¾®Î³»Ò¾õÊª¼Á¡ÖPM2.5¡×¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPM2.5¡×¤È¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÉâ¤«¤ÖÄ¾·Â2.5¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ë(1000Ê¬¤Î2.5¥ß¥ê¥áー¥È¥ë)°Ê²¼¤Î¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤Î³»Ò¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î²ÃÆ£¾»»Ö¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢PM2.5¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥º¡×¤¬¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÉ¡±ê¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤ÎÉ¡¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Î¥¹¥º
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ö»þ´ü¤Ë¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤Î´µ¼Ô44¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤57¿Í¤òÄ´ºº¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ¡¤ÎÃæ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÀö¾ô±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥º¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤ÎÉ¡¤ÎÃæ¤Î¥¹¥º¤ÎÇ»ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó3～4ÇÜ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥º¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦Áê´Ø´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤ÎÉ¡¤Ë¡©
²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢Æ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤ÎÉ¡¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥ºÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
PM2.5¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢É¡¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ÆÇÙ¤ËÆþ¤ê¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¤½¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢É¡¤ÇÊáÂª¤µ¤ì¤ÆÉ¡±ê¤òµ¯¤³¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ PM2.5¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥ºÎ³»Ò¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬É¡¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢É¡¤ÎÇ´Ëì¤¬¼ð¤ì¤Æ¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢É¡¿å¤Ë¡Ø¥à¥Á¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤·¤¿Êª¼Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤¬¥¹¥º¤ÎÎ³»Ò¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÆ£¶µ¼ø¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤Ë¤è¤ëÉ¡±ê¤¬°²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢²ÃÆ£¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥¹¥®²ÖÊ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤òµ¯¤³¤¹2. É¡¿å(¥à¥Á¥ó)¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë 3. Ç´¤êµ¤¤Î¶¯¤¤É¡¿å¤¬¡¢PM2.5¤Î¥¹¥º¤òÉ¡¤ÎÃæ¤ËÂÚÎ±¤µ¤»¤ë 4. ÂÚÎ±¤·¤¿¥¹¥º¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë
¡ÖÉ¡¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥º¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢É¡¿å¤ÈÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥º¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢²ÃÆ£¶µ¼ø¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¤Ë¿È¶á¤Ê¡Ö¥¹¥º¡×
º£²ó¤Î¸¦µæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥º¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿È¶á¤Ê¶âÂ°¤Ç¤¹¡£
Å´¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¸Å¤¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÄÆ¼¡×¤Ï¡¢Æ¼¤Ë¥¹¥º¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤â¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¤Ï¤ó¤À¤ä¥á¥Ã¥¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¶µ¼ø¤é¤Ï2021Ç¯¡¢¥¹¥º¤È¶á¤¤À¼Á¤ò¤â¤Ä¶âÂ°¤Î¡Ö±ô¡×¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥º¤ä±ô¤¬¤Ê¤¼¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î´Ä¶´ð½à¤Ï¡©
Âçµ¤±øÀ÷¤ä²ÖÊ´¾É°²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖPM2.5¡×¡£
¹ñ¤Ï¡ÖPM2.5¡×¤Î´Ä¶´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò1Î©Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê15¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥à°Ê²¼¡¢¤«¤Ä1ÆüÊ¿¶Ñ35¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥à°Ê²¼¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPM2.5¡×¤Ë¤ÏÃºÁÇÀ®Ê¬¤ä¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢Î²»À±ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PM2.5¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ä¶´ð½àÃÍ¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÆ£¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î¥¹¥º¤Î´Ä¶´ð½àÃÍ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¡ÖPM2.5¡×¤«¤é¥¹¥º°Ê³°¤Ë¤â²ÖÊ´¾É¤Î°²½¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÊª¼Á¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤¦ËÉ¤²¤Ð¤¤¤¤¡©
²ÖÊ´¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾®¤µ¤¤¥¹¥º¤ÎÎ³»Ò¤ò¡¢¤É¤¦ËÉ¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö°åÎÅÍÑ¤Î£Î95¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤é¤Û¤ÜËÉ¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÇËÉ¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×(²ÃÆ£¶µ¼ø)
¤Ê¤ª¡¢¿©´ï¤Ê¤É¤Î¥¹¥ºÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò¤Î¥¹¥º¤È¤ÏÀ¼Á¤äÇøÏª·ÐÏ©¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÖÊ´¾É¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
