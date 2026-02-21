¡¡¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢Â©»Ò¤ÏÂç¹¥¤¤ÊX JAPAN¤Î¶Ê¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤º¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×Ê¸²½º×¤ÎÆü¡¢Â©»Ò¡Ê16¡Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¾¯Ç¯¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÚÂçºå¡¦¾¯Ç¯Ë½¹Ô»à»ö·ï①¡Û
¡Ö»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢Æ±¤¸16ºÐ¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÊýÅª¤ÊË½¹Ô¤Ç»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹§ÏÂ¤µ¤ó¡¡¹â¹»¤ÎÊ¸²½º×¤ÎÆü¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¾¯Ç¯¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±»¦³²¤µ¤ì¤¿
1996Ç¯11·î¡¢Âçºå»Ô¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦Éð¹§ÏÂ¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Î°ìÊýÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬1·î14Æü¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔÅì¶è¡Ë¤òË¬¤ì¡¢¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¼«¿È¤Î¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¾¯Ç¯ÈÈºá¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¥¬ー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤ÎÌóÂ«¤¬
¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤ËÁø¤¦¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡¢¾¯Ç¯ÈÈºá¤ÏÂ¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯ÈÈºá¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ù¤È¤«¡ØÂçÊÑ¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤·¤Æ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê²æ¤¬²È¤Ë¡¢ÆÍÁ³»ö·ï¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÈï³²¼Ô¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÅö»þ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
X JAPAN¤Îhide¤¬Âç¹¥¤¡ÖÌ´¤â´õË¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¥¬ー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖX JAPAN¤Îhide¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯Çä¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤½¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤â¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ì´¤â´õË¾¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹§ÏÂ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤ÀÉã¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¹¬¤»¤ä¤Ê¤¢¡×
¹§ÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö»ä¤Ï1955Ç¯¡¢¼ç¿Í¤Ï1948Ç¯¡¢Æ±¤¸¼¯»ùÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÊÌ¡¹¤ËÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1976Ç¯¡¢»ä¤¬21ºÐ¡¢¼ç¿Í¤¬28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë2¿Í¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿´¤ÎÄì¤«¤é¹¬¤»¤ä¤Ê¤¢¡Ù¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢±«¤ÎÃæ¤òµã¤¤Ê¤¬¤éÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Û¤ó¤È¤Ë´î¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È»ä¤¿¤Á¤Ï1984Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1987Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â3¿Í¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤¦¡¢Â¿Ë»¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤¤Ä¹²°À¸³è¡×¶ì¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹¬¤»¤¬
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆâÁõ¶È¤Î»Å»ö¤ÇÀ¸³è¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÏÆó´Ö¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤¤Ä¹²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¹¤¤Éô²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¶ñ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Ù¥Ã¥É¤â¼êºî¤ê¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ç¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¡¢Éô²°¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬1ºÐ¤Î¤È¤Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦º£¤«¤é45Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¹§ÏÂ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍÄ¤¯¤·¤Æ»ýÉÂ¤¬
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ï¡¢¼ç¿Í¤¬¡ØÂ©»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤¦1¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬À¸¸å11¤«·î¤Îº¢¡¢·ìÍ§ÉÂ¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Ç¤â»ÒÈÑÇº¤Ê¼ç¿Í¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï1¤ÄÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ìÍ§ÉÂ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ï¡¢·ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¹¬¤¤Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ä¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯¾¯¤«¤é¤â¤¦¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦30¡¢40¥¥í¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¹ÔÆ°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢½ÀÆ»¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÏÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊì¿Æ¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹§ÏÂ¤µ¤ó¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½ÎÏ¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÊ¸²½º×¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¹§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ«¿²Ë·¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢6»þÈ¾¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿X JAPAN¤Î²»³Ú¤Ç¼«Ê¬¤Çµ¯¤¤Æ¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯ÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤º¤Ë¡¢Éô²°¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¡Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÚÂè2ÏÃ¡Û¤ØÂ³¤¯
¡Ö³Ø¹»¤Î¹»Ìç¤Ç¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÏÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤°ø±ï¤òÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½ÎÏ¤Ë¤è¤êÂ©»Ò¡Ê16¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¡ÖÌëÃæ1¿Íµã¤¤Ê¤¬¤é°ä½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë²èÁü¡Û