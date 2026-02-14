道の駅の車中泊は駐車場の広さで選ぶ！埼玉『はにゅう』は大型車・トレーラーの聖地だった
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
キャンピングカーYouTuberのばも氏が運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「道の駅 羽生｜大型車・トレーラーでも車中泊しやすい？実走レビュー」と題した動画を公開。埼玉県羽生市にある「道の駅 はにゅう」を訪れ、特に大型車やキャンピングトレーラーでの利用しやすさを検証した。
動画では、ばも氏が実際に車を走らせながら「道の駅 はにゅう」へと向かう様子から始まる。氏が特に関心を寄せるのは、キャンピングトレーラーを牽引していても安心して利用できるかどうかという点だ。目的地に到着し、駐車場へ入ると、その広大さに「大型のための道の駅か！？」「サービスエリア並みじゃん」と驚きの声を上げた。
駐車場には大型車専用の広大なスペースが確保されており、数十台のトラックが整然と駐車している。この光景から、ばも氏は大型車ドライバーにとって非常に利便性の高い施設であると評価。駐車マスは、大型車が頭から進入してもバックせずにスムーズに出られるよう設計されており、運転の負担が少ない点も指摘した。
また、施設内では地元の名物「いがまんじゅう」を購入。赤飯であんこを包んだ珍しい和菓子で、旅の楽しみとして紹介した。売店自体はコンパクトながら、食堂も併設されており、休憩だけでなく食事もできる点が魅力であると語った。
ばも氏は、この「道の駅 はにゅう」を、大型車やトレーラーユーザーが快適に休憩・車中泊できる貴重なスポットであると結論付けた。単なる施設の規模だけでなく、駐車場の設計がいかに重要であるかを示す好例として、車中泊スポットを選ぶ際の新たな視点を提示している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke