もっと興奮しちゃう…♡彼を悶絶させる「キス中の声の出し方」とは

「キス中に声を出すなんて、下品だと思われないかな…」と思っている女性も多いですよね。

でも実は、キス中の女性の声に思わず興奮する男性も多いのだとか。
そこで今回は彼を満足させる「キス中の声の出し方」をご紹介します。

｜色っぽいと吐息


「ん…」と色っぽい吐息に興奮する男性は多くいます。
感じているような鼻から漏れる吐息には、思わず彼も理性が飛びそうになってしまうでしょう。

自分が気持ちいいと思ったタイミングで、「ん」の音を意識しながら吐息を出してみるといいですよ！

｜苦しそうな息遣い


「…ハァ」「…フゥ」と苦しそうな息遣いも、実は男性の興奮をそそる素材です。
なんだかいけないことをしているような感じになって、もっと激しくキスをしたくなるんだとか。

彼に激しく求められたら嬉しいですよね。
あえてキスをしているときに息を止めて、ウブな感じをアピールするするのもポイント！

｜キスしながら言葉を発する


キスされているタイミングで「ちょっと待って」「もうだめ…」と囁いてみましょう。
キスされているので「ちょ…んっ…待っ…」のような途切れ途切れの言葉になります。

でもその途切れ途切れの言葉が、男性にとっては色っぽく感じるのです。
「もっとキスしたい」「もっと攻めたい」と男の理性をくすぐるよう。

このとき、彼の服をぎゅっと掴むのもポイントです。
あなたのかわいらしさに思わず彼は悶絶してしまうでしょう♡

｜甘える声


「んん♡」と唇を尖らせてみたり、「もっと…」とかわいくおねだりするのもありです！
甘える声は彼からしたらとてもかわいく見えますし、つい襲ってしまいたくなるほど！

キスをしている最中に甘える声を出すのは少し勇気がいるかもしれませんが、彼にもっと求められるためにも一歩勇気を踏み出してみましょう。
いつもとは違う積極的な姿に、彼も興奮が抑えられなくなるかもしれませんね！

いかがでしたか？
キス中にどんな言葉を発するかによって、彼を興奮させられるかが変わります。

彼を興奮させて、もっと甘い時間を過ごしてみませんか♡

