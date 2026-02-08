レンタルを好む若者、消費がより理性的に―中国

消費の観念が変化するにつれて、中国では「購入」より「レンタル」を好む若者が増えている。中国青年報社・社会調査センターが問卷網（wenjuan．com）と共同で実施した、青年1334人を対象とした調査では、回答者の約8割（77．3％）が「購入せずにレンタルを選んだことがある」と答えた。レンタルする物品で最も多いのはデジタルデバイス（42．5％）とアウトドア用品（38．9％）だった。

北京で働いている00後（2000年以降生まれ）の顔欣妍さん（仮名）は2025年、新疆ウイグル自治区に旅行に行く時に、ジンバルカメラをレンタルした。購入すると3000〜4000元（約6万6000〜8万8000円）するカメラだが、10日間でわずか300元（約6600円）ちょっとでレンタルできたという。

陝西省西安市に住む90後（1990年代生まれ）の閆如月さんは子供の玩具をレンタルしてすでに3年になるといい、「子供の成長の過程では、年齢に合ったおもちゃを頻繁に替える必要がある。レンタルだとコストパフォーマンスが高いだけでなく、品揃えが充実していて、質もよい。業者は子供の特徴に合わせておすすめを紹介してくれる」と話す。

調査では、回答者の約8割（77．3％）が「購入せずにレンタルを選んだことがある」と答えた。クロス分析によると、回答した00後の割合が最も高く（82．2％）、以下、85後（1985〜89年生まれ、79．7％）、90後（79．0％）と続いた。男女別で見ると、男性が（78．1％）と、女性の（76．5％）を上回った。都市のランク別で見ると、二線都市が最も多く（81．3％）、2番目は一線都市の81．0％だった。

では、若者はよく何をレンタルしているのだろうか？データによると、最も多いのはデジタル系（カメラやパソコン、ドローンなど）で42．5％。次に多かったのはアウトドア系（キャンプ用品やスキー用品など）で38．9％だった。その他、文化系（書籍や雑誌など、29．9％），工具系（工具や楽器、イベント設備など、29．1％）、衣類系（服や高級ブランドのカバン、アクセサリーなど、26．9％）、生活系（家具・インテリア、高級家電など、20．2％）などだった。

中国社会科学院・社会学研究所の研究員で、消費・文化社会学研究室の朱迪（ジュウ・ディー）主任は、「若者の消費観念は現在変化している。以前の『買えないならあきらめる』と『高利貸しを利用しても手に入れたい』という両極端のスタイルから、『何が必要かまず見極め、それから現実的なアプローチを検討する』という理性的なスタイルへと変化している。若者は価格交渉や共有、レンタルといったスタイルを柔軟に使い、自身の購買力に合わせてニーズを満たしている。これは、現代の若者は消費に対し、より成熟していて、実務的であることを示しており、市場もそれに対応して供給するようになっている」と分析した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）