ガジェットをすっきり整理。毎日を軽やかにするスマートポーチ【ザノースフェイス】のポーチがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
守って、まとめて、持ち運べる。デジタル周りの頼れる相棒【ザノースフェイス】のポーチがAmazonに登場!
ザノースフェイスのポーチは、PC周辺機器の収納に便利なポーチで、クッション性のあるメインコンパートメントが大切なガジェットをしっかり守ってくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
トップには持ち運びに便利なグラブハンドルを配置し、外出先での移動もスムーズだ。さらに取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、用途に合わせて手持ちと肩掛けを切り替えられる。
→【アイテム詳細を見る】
内部にはメッシュポケットを備え、ケーブルやマウス、USBメモリなどの小物を整理しながら収納できるため、バッグの中でも迷わず取り出せる。
→【アイテム詳細を見る】
ガジェット類をスマートにまとめたい人にぴったりの、使い勝手の良い収納ポーチとなっている。
守って、まとめて、持ち運べる。デジタル周りの頼れる相棒【ザノースフェイス】のポーチがAmazonに登場!
ザノースフェイスのポーチは、PC周辺機器の収納に便利なポーチで、クッション性のあるメインコンパートメントが大切なガジェットをしっかり守ってくれる。
→【アイテム詳細を見る】
トップには持ち運びに便利なグラブハンドルを配置し、外出先での移動もスムーズだ。さらに取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、用途に合わせて手持ちと肩掛けを切り替えられる。
→【アイテム詳細を見る】
内部にはメッシュポケットを備え、ケーブルやマウス、USBメモリなどの小物を整理しながら収納できるため、バッグの中でも迷わず取り出せる。
→【アイテム詳細を見る】
ガジェット類をスマートにまとめたい人にぴったりの、使い勝手の良い収納ポーチとなっている。