1月より放送されているアニメ『葬送のフリーレン』の第2期。放送されるたびにSNSの感想ポストも賑わう中、『葬送のフリーレン』公式X（@FRIEREN_PR）では様々な漫画からの【応援イラスト】が公開されこちらも賑わっている。

【画像】『葬送のフリーレン』青山剛昌のフェルンに『マケイン』いみぎむるのフェルン

特に話題になったのが、『名探偵コナン』の作者・青山剛昌による応援イラスト。青山タッチで描かれたフリーレンは、キリッとした目元と余裕のある表情で、どこか事件を見透かしていそうな雰囲気。まさに“別作品世界に迷い込んだフリーレン”感が楽しい一枚となっている。青山からは「葬送のフリーレン アニメ第2期 おめでとォ♪」とお祝いのメッセージが添えられた。

2月4日に投稿されたのは、『負けヒロインが多すぎる！』の小説イラストを担当しているいみぎむるによるフェルンのイラスト。ピースサインをした“マケイン”仕様のフェルンと、「祝 第2期放送スタート」のメッセージ。2期を表す「2」の指がしっかり強調されていて、ちょっとした遊び心も感じられる一枚だ。

週刊コロコロコミックにて連載中の『ダウナーお姉さんは遊びたい』の山鷹景からの応援イラストも。描かれたのは、メトーデが小さいぬいぐるみのフリーレンを抱き抱え、撫で回しているイラスト。奥にはフリーレンを「むぎゅ…」っと抱きしめるフェルンの姿も。背景にはうっすらゼーリエの顔も仕込まれている。

『ホタルの嫁入り』の橘オレコからは、ヒンメルとフリーレンのイラストが寄せられた。デカデカと描かれたヒンメルのキメ顔は、あまりにも“ヒンメルすぎる”堂々たる存在感。一方で、その横に少し小さめに配置されたフリーレンは、控えめながらも可愛らしい表情で振り向く。2人の距離感や関係性が垣間見えるイラストには、橘オレコのフリーレン愛が表れている。

フェルンの横顔と俯いたフリーレンのイラストを描いたのは『写らナイんです』のコノシマルカ。伏目がちな二人は、物憂げでどこかミステリアスな雰囲気を醸し出している。

2月6日には第32話「誰かの故郷」が放送され、フェルンとシュタルクのデートシーンも描かれる。物語の展開とともに、次はどんな漫画家がどんなフリーレンを描くのかも気になるところ。

（文=結理乃）