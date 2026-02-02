「ミーティング」「リソース」「コンセント」「スマートフォン」どれが【和製英語】？英語圏だと意味が変わる...！
和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！
どれが和製英語？
「ミーティング」「リソース」「コンセント」「スマートフォン」のなかで、ひとつだけ和製英語があります。
スペルを書いてみたらわかるかも！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「コンセント」でした！
給電するためのコンセントは、日本で生まれた和製英語。
英語圏で「consent」は、「承諾、同意」といった意味です。
壁側の差し込み口のコンセントのことをイギリスでは「Socket」や「Power point」、アメリカでは「Outlet」といいますよ。
あなたはわかりましたか？
このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！
