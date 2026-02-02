「ミーティング」「リソース」「コンセント」「スマートフォン」どれが【和製英語】？英語圏だと意味が変わる...！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

スペルを書いてみたらわかるかも！

「ミーティング」「リソース」「コンセント」「スマートフォン」のなかで、ひとつだけ和製英語があります。

正解は「コンセント」でした！

給電するためのコンセントは、日本で生まれた和製英語。

英語圏で「consent」は、「承諾、同意」といった意味です。

壁側の差し込み口のコンセントのことをイギリスでは「Socket」や「Power point」、アメリカでは「Outlet」といいますよ。

あなたはわかりましたか？

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！