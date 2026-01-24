女子プロゴルファーの菅沼菜々選手（25）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。ファンミーティングでのミニスカコーデを披露した。

「私は幸せです！」

菅沼選手は、「菅沼菜々ファンミーティング2026 すが沼ななに沼っちゃう？ 無事終了しました！」と報告し、ファンミーティングの様子を投稿した。

「1年かけて構成を考えてきて終わってしまってすごく寂しいです。あー終わっちゃったのすごく寂しい」と語っていた。また、「皆さんに楽しんで貰えてたら私は幸せです！」といい、「ファンの皆さんと、交流できて嬉しかったです！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、Tシャツとプリーツデザインの黒いミニスカートを着用。スクリーンを背景に、両手を広げて笑顔でポーズをとっていた。2枚目では、ファンミーティングの客席をバックにピースサインを披露していた。

この投稿には、「ゴルフ界の二刀流です」「超最強」「沼る！沼る！」「唯一無二のアイドルゴルファー」「変わらずかわいい〜」といったコメントが寄せられていた。