キラキラよりも「ぼんやりがいい」冬服が自然と華やぐ「合わせやすい」メタリックブーツ

アンニュイな奥行きをもたらす「やれ感のあるメタリック」

装いをドレッシーに格上げするメタリックカラー。味わい深い使いこまれたような風合いが、スタイルに調和しながら趣を感じさせる佇まいに。　※（　）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。



ひかえめに輝くマットなゴールド

ゴールドショートブーツ（6.7）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）　ボウタイブラウス／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア）　肩にかけたネイビーダブルラインニットカーディガン／St.Johns 3rd club（アマン）　ニットパンツ／スリードッツ（スリードッツ表参道店）　パールイヤリング／Mercedes（ZUTTOHOLIC）　バッグ／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店

足首からつま先にかけてしなやかな曲線を描き、女性らしさを演出。ぎらつかないゴールドがリラクシーなニットパンツを親しみのあるおめかし仕様に。



シワ加工がほどこされた、白に近いシルバー

シルバーショートブーツ（5.2）／KATIM　ブーツ内側の無機質な黒のジップがモードを加速。スタイルアップと安定感を兼ねる、ほどよい高さのヒール。



