¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢Ä»È©Î©¤Ã¤¿¤ï¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¡¡²Î²ñ»Ï¤Ç¤Î¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½éÏÂ²Î¡×¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ÄÈë¤á¤é¤ì¤¿¥È¥ó¥Ü¤Ø¤Î¡È»×¤¤¡É
¡ÔÇöÌÀ¤«¤ê²«ºª¤È¤ó¤Ü¤Ï¶¶¤Î¤¦¤ØÀÄ¤¯¤Ä¤¤ê¤È½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¡Õ
1·î14Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î¤ªÂê¤Ç²Î¤ò±Ó¤ß¡¢¤½¤Î²Î¤òÈï¹Ö¤¹¤ë¿·Ç¯¹±Îã¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é½ÐÀÊ¡£½é¤á¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤ëÏÂ²Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬²Æ¤Î²«ºª¤É¤¤ËÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ç½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¥È¥ó¥Ü¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÇöÌÀ¤«¤ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÄ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥ó¥ä¥ó¥Þ¡Ù¤À¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÈô¤Ö¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥ó¥ä¥ó¥Þ¡Ù¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ó¥Ü¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ëÅÂ²¼¤é¤·¤¤ÏÂ²Î¤À¤È¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥È¥ó¥Ü¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ç12Ç¯¤«¤éÄ´ºº¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¥È¥ó¥ÜÁê¡×¤Î³Ø½ÑÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñºÝº«Ãî³Ø²ñµÄ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤Ë¤â¤´»²²Ã¡£¸½ºß¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ç³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î²Î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥ó¥ä¥ó¥Þ¡Ù¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ó¥Ü¤Ç¤¹¡£¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊ£´ã¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥È¥ó¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ò¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ó¥Ü¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡¢¶ÌÀîÂç³Ø¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æ±Âç¤Î¶µ¼ø¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡È½éÏÂ²Î¡É¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¹¤´¤¤¤Í¡¢Ä»È©Î©¤Ã¤¿¤ï¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤È¿ð¡¹¤·¤¯À¶À¡¤Ê´¶À¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ
¡Ô¾ð·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¼ñ¤Î¤¢¤ë¤ª²Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
ÍèÇ¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬ÍèÇ¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÏÂ²Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£