¡Ö¼ºË¾¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¾×·â¡×¡¢WBC´Ú¹ñÂåÉ½¡Ö¥Ù¥¹¥È8¡×ÌÜÉ¸¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¢¤¤ì...¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡ØÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡Ù¤È¶«¤Ö¤Î¤¬ÅöÁ³¡×
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡¢3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¼«¹ñÂåÉ½¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÄã¤µ¤Ë¼ºË¾¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà
WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ò´Þ¤à28¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢WBC¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È8¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÄãÌÂ¤¬Â³¤WBC¤Ç¤Ï¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È8¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ìîµå¿Íµ¤¤Î¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤ÏWBC¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£²ó¤Î¥ê¥å´ÆÆÄ¤ÎÌÜÉ¸¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤¬¥Ù¥¹¥È8¤È¤Ï...WBCÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¡¢¼ºË¾¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¤«¤éÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2013Ç¯¤«¤éËÜÁª¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿WBCÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î°Õ»Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥å´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¾ï¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸¤¬¡¢¤¿¤«¤¬¥Ù¥¹¥È8¤È¤Ï¼ºË¾¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¾×·âÅª¤À¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÃÃÏ£¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ëÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¼ÂÎÏ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¹ñ´ú¤òÉÕ¤±¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¡ØÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡Ù¤È¶«¤Ö¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¡×
µ»ö¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÀº¿ÀÏÀ¤ËµÚ¤Ó¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¡Ø²æ¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù¤È¿¬Èø¤ò´¬¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´À¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Î²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤ë¡£¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÌá¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²Æì¤ÇºÆ¤Ó½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø½àÈ÷¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¾ï¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
WBC26Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ½Ð¿ÈÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢26¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢27¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢30¡Ë¤é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¡¼¥ëC¤ËÂ°¤·¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£