年俸調停の権利持つ4選手全員と再契約

米大リーグのドジャースに届いた朗報にファンが沸いている。現地8日は、年俸調停権を持つ選手と球団が希望額を提出する期限。ドジャースはアンソニー・バンダ投手を含む4人全員と新契約に合意し、調停を回避した。

スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティ・ウー記者は8日（日本時間9日）、自身のXに「ドジャースは残りの調停権を持つ選手に対し4戦4勝を挙げ、今年は（例年通り）調停審問は行われない」とつづった。さらに新契約の年俸も伝えている。

ブルスダー・グラテロル：280万ドル（約4億4000万円）

アンソニー・バンダ：162万5000ドル（約2億5500万円）

アレックス・コール：160万ドル（約2億5100万円）

ブロック・スチュワート：130万ドル（約2億400万円）

左腕のバンダは昨季、自身最多の71試合に登板し5勝1敗1セーブ、12ホールドを挙げ防御率3.18。ブルペンに欠かせない存在だった。また昨年を右肩手術で全休したグラテロルも調停を経ずに再契約。2023年には68試合で4勝2敗7セーブ、19ホールド。防御率も1.20という好成績を残した実績があり、昨季駒不足に陥ったリリーフ陣を支える存在として復活が待たれる。