【ドラクエバーガー】 1月7日 発売

マクドナルドが1月8日にXにて投稿した「ドラクエバーガー」の告知画像の影響か、「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」の登場キャラクターであるビアンカとフローラがトレンド入りし話題となっている。

1月7日より発売されたマクドナルドとスクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズのコラボ商品「ドラクエバーガー」。その告知として、「誰と食べたい？」という文言と共にビアンカ、フローラ、デボラが描かれる画像が公開された。

ビアンカ、フローラ、デボラは、「ドラゴンクエストV」に登場するキャラクター。ストーリーが進むと、主人公は3人の中から1人を結婚相手として選べるのだが、誰を選んでも正解、不正解というわけではなく、完全にプレーヤーの好みで決めてOKなため、「ドラクエ」ファンの間では未だに物議を醸す問題として語られている。

特に、ビアンカ派とフローラ派によるSNS上での熱い議論が行なわれており、当該ポストのリプ欄では「ビアンカ一択！」、「いや、フローラでしょ」といったコメントが挙がっているのを確認できる。

「ドラクエバーガー」はホットチリ&タルタルチキン、ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ、チーズダブルてりやきという、これまた悩める3種がラインナップ。じっくり悩みながら、「ドラクエ」コラボを楽しんでいただきたい。

