【モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026】 クエスト配信：1月21日～

カプコンは1月7日、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」のクエスト情報を公開した。

「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」は、最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う、「モンスターハンターフェスタ’26」の目玉コンテンツ。2人1組のチームで指定のクエストをこなし、クリアタイムを競う。

今回は予選から決勝までのクエストの詳細が公開。予選クエストは「ヌ・エグドラ」、準決勝クエストは「ジン・ダハド」、決勝クエストは「ドシャグマ」、「レ・ダウ」、「アルシュベルド」の3体が対象モンスターとなる。

参加者応募期間は1月7日から1月23日まで。大会のルールや参加者応募に関する応募要項は、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」公式サイトより確認できる。

また、狩王決定戦の優勝チームに送られる優勝トロフィーは「アルシュベルド ヘッドトロフィー」となることも決定。さらに、上位1位から6位までの入賞チームには「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションより発売中の「アイルー リバーシブル ボア ジャケット」を、本大会アレンジの特別仕様にしたものが進呈される。

□「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイトのページ

狩王決定戦：予選クエスト概要

クエスト名：チャレンジクエスト イベント「八種の黒詛」

注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：太刀/大剣、ライトボウガン/チャージアックス、ランス/双剣

対象モンスター：ヌ・エグドラの討伐

受注可能期間：1月21日9時～2月25日8時59分

※予選クエストから上位6組のチームが「狩王決定戦 準決勝」に進出となります。

ヌ・エグドラ

狩王決定戦：準決勝クエスト

クエスト名：チャレンジクエスト イベント「凍てつく威信」

注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：氷鎖の凍峰

武器種：狩猟笛/狩猟笛、スラッシュアックス/片手剣、弓/操虫棍

対象モンスター：ジン・ダハドの討伐

受注可能期間：1月21日9時～2月25日8時59分

※準決勝クエストから上位2組のチームが「狩王決定戦 決勝」に進出となります。

ジン・ダハド

狩王決定戦：決勝クエスト

クエスト名：チャレンジクエスト イベント「夢に生きた者の階段」

注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：大剣/ハンマー、ライトボウガン/ガンランス、ランス/太刀

対象モンスター：ドシャグマ、レ・ダウ、アルシュベルドの討伐

ドシャグマ

レ・ダウ

アルシュベルド

賞品・参加賞

【優勝トロフィー】アルシュベルド ヘッドトロフィー

【入賞賞品】PUMAコラボ MONSTER HUNTER WILDS 特製 CHAMPIONSHIP ボアジャケット

【参加者プレゼント】「モンスターハンターワイルズ」オリジナルマフラータオル（非売品）

(C)CAPCOM