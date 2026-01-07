「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」のクエスト情報が公開優勝チームには「アルシュベルド」トロフィー進呈
カプコンは1月7日、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」のクエスト情報を公開した。
「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」は、最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う、「モンスターハンターフェスタ’26」の目玉コンテンツ。2人1組のチームで指定のクエストをこなし、クリアタイムを競う。
今回は予選から決勝までのクエストの詳細が公開。予選クエストは「ヌ・エグドラ」、準決勝クエストは「ジン・ダハド」、決勝クエストは「ドシャグマ」、「レ・ダウ」、「アルシュベルド」の3体が対象モンスターとなる。
参加者応募期間は1月7日から1月23日まで。大会のルールや参加者応募に関する応募要項は、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」公式サイトより確認できる。
また、狩王決定戦の優勝チームに送られる優勝トロフィーは「アルシュベルド ヘッドトロフィー」となることも決定。さらに、上位1位から6位までの入賞チームには「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションより発売中の「アイルー リバーシブル ボア ジャケット」を、本大会アレンジの特別仕様にしたものが進呈される。
□「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイトのページ
狩王決定戦：予選クエスト概要
クエスト名：チャレンジクエスト イベント「八種の黒詛」
注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上
フィールド：竜谷の跡地
武器種：太刀/大剣、ライトボウガン/チャージアックス、ランス/双剣
対象モンスター：ヌ・エグドラの討伐
受注可能期間：1月21日9時～2月25日8時59分
※予選クエストから上位6組のチームが「狩王決定戦 準決勝」に進出となります。
ヌ・エグドラ
狩王決定戦：準決勝クエスト
クエスト名：チャレンジクエスト イベント「凍てつく威信」
注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上
フィールド：氷鎖の凍峰
武器種：狩猟笛/狩猟笛、スラッシュアックス/片手剣、弓/操虫棍
対象モンスター：ジン・ダハドの討伐
受注可能期間：1月21日9時～2月25日8時59分
※準決勝クエストから上位2組のチームが「狩王決定戦 決勝」に進出となります。
ジン・ダハド
狩王決定戦：決勝クエスト
クエスト名：チャレンジクエスト イベント「夢に生きた者の階段」
注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上
フィールド：竜谷の跡地
武器種：大剣/ハンマー、ライトボウガン/ガンランス、ランス/太刀
対象モンスター：ドシャグマ、レ・ダウ、アルシュベルドの討伐
ドシャグマ
レ・ダウ
アルシュベルド
賞品・参加賞
【優勝トロフィー】アルシュベルド ヘッドトロフィー
【入賞賞品】PUMAコラボ MONSTER HUNTER WILDS 特製 CHAMPIONSHIP ボアジャケット
【参加者プレゼント】「モンスターハンターワイルズ」オリジナルマフラータオル（非売品）
(C)CAPCOM