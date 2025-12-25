¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»Ò¤É¤âÉÂ±¡¤Ç°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¡¡²ñ¾ìÂç´î¤Ó
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Ê¡²¬»ÔÎ©¤³¤É¤âÉÂ±¡¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢ÉÂ±¡¤Î´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤âÉÂ±¡¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤¬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¤µ¤é¤Ë·à¾ì¸ø³«Ãæ¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è´Û°Ê³°¤Î²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡ª¡¡¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÏÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¡Ö¤³¤É¤âÉÂ±¡¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÉ»æ¤ÎÄó¶¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë°Â¤é¤®¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÉÂ±¡¤Î´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡Ãæ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¾Ð´é¤ä¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡²¬»ÔÎ©¤³¤É¤âÉÂ±¡¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤Ç¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤òÆÃÊÌ¤Ë¾å±Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤É¤âÉÂ±¡¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ5¤Ä¤Î»Ò¤É¤âÉÂ±¡¤ª¤è¤Ó¾®»ù°åÎÅ¤ÇÆÃ²½¤·¤¿ÎÎ°è¤ò»ý¤ÄÉÂ±¡¤Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¡¡·à¾ì¸ø³«Ãæ¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è´Û°Ê³°¤Î²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÉáÃÊ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂÅïÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤ò²ñ¾ì¤Ë¾å±Ç²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²52¿Í¤¬»²²Ã¡£º£²ó¤Î¾å±Ç²ñÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£±Ç²è´Û¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤®¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤·¡¢¾å±Ç³«»Ï¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È°ì½Ö¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÆþ±¡Ãæ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤¬´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±Ç²è¤«¤éÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡¡6¥õ·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë½é¤á¤Æ¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¥¦¥ë¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÆþ±¡Ãæ¤Ë»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£½é¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤¬¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÌ¤Î¿Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤ò¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤ªÊì¤µ¤óÆ±»Î¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù»Ò¤É¤âÉÂ±¡¸þ¤±¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢ÅöÉÂ±¡¤ÎÊÝ°é»Î¡¢Æ£ÌîÌÀÆüæÆ»á¤Ï¡ÖÃí¼Í¤ä¸¡ºº¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò´Ñ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì»þ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¾å±Ç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
