「注文住宅は楽しい！」と思っていても、契約後に次々と追加費用が発覚し、最終的に予算が3桁万円（数百万円）や、場合によっては1,000万円以上オーバーしてしまうケースが後を絶ちません。なぜ、注文住宅ではこれほど追加費用が発生するのでしょうか？今回は、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、特に高額な追加費用が発生しやすい「5つの落とし穴」と、予算オーバーを防ぐための正しい考え方を聞きました。■ 予算オーバーを招く「5つの落とし穴」多くの人が「これは最初から入っているだろう」と思い込んでいる部分や、ショールームで冷静さを失いやすい部分に、高額な追加費用が潜んでいます。1. 【土地】地盤改良工事費（見えないのに数百万！）家を建てる前の地盤調査で、地盤が弱いと判断された場合、地盤を強くする改良工事や杭打ちが必要になります。・費用相場：100万～300万円など、平気で3桁万円の費用がかかることがあります。・カラクリ：地盤調査をしてみないと費用が「必要か不要か」「いくらかかるか」が確定しないため、当初の見積もりに入れられないことがあります。・結論：これは安心して安全に暮らすための必要経費です。かかる時には「かかるもの」として割り切りましょう。2. 【ショールームの罠】設備・オプション代キッチンや風呂などの設備は、ショールームに足を運んだ途端、予算を大きく超えがちです。・キッチンの魔力：システムキッチンは数十万円のものから1,000万円のものまで幅があります。ショールームのアドバイザーから「今しかない」「後から変えるのは大変」と勧められるうちに、収納やグレードアップで簡単に3桁万円（100万円以上）の追加となることがあります。・田村さんの警告：「一生に一度」や「今しかない」というキーワードで感情的に判断しないこと。3. 【内装】照明・壁紙・家具などのインテリア内装（照明、壁紙、床材）やセットで購入する家具にも、高額な追加費用が潜んでいます。・ダイニングセットやソファなど、家具だけで3桁万円に達することは珍しくありません。輸入壁紙や無垢材など、素材にこだわるほど費用は雪だるま式に膨れ上がります。4. 【外周り】外構（がいこう）工事費（見積もりに入っていない！）家本体の工事費は見積もりに入っていても、庭や駐車場、フェンスなどの外構工事費は別計算になっているケースが非常に多いです。・外構費ゼロの現実：外構工事費をゼロにすると、敷地は土がむき出し、駐車場はコンクリートなし、隣家とのフェンスなし、ポストなしという、住むのに不便な状態になります。・対策：建物と外構はワンセットで考えるべきです。外構工事にどれくらいかかるか（200万～400万円など）、建物の見積もりと同時に常に把握しておきましょう。5. 【入居後】引っ越し費用と家電代引き渡し後に発生する費用ですが、これも見落とされがちです。・引っ越し代：特に繁忙期（3月～ゴールデンウィーク頃）にファミリーで荷物が多い場合、引っ越し代だけで100万円かかることもあります。相見積もりを取って、価格交渉をしましょう。■ 建築士が教える！追加費用から身を守る「唯一の方法」これらの追加費用を全て削るのは難しいですが、田村啓さんは「どこを優先するか」の方針を明確に持つことが重要だとアドバイスします。・削ってはいけないもの（最優先）本当に最初でしかできない、家の基本的な性能に関わることに集中して投資しましょう。