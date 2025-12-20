（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第12話のあらすじと先行場面カットが公開された。

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。

第12話のあらすじはこちら。

＜第12話「新しい家族」あらすじ＞
トモロウは自分のせいで、キョウとゲッコーモンが負傷したことを悔やみ、改めてクリーナーという仕事と向き合う。そんな中、異常なe-パルスを纏うデジモンがグローイングドーンのアジトへ突き進んでいた

そして、「DIGIMON BEATBREAK」の最新情報解禁！デジモンの最新情報をお届けする番組「DIGIMON TIMES」12月21日（日）9：30よりYouTubeデジモン公式チャンネルにて配信。


また、『ジャンプフェスタ2026』東映アニメーションブースにて、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」出展決定。


（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション