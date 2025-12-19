¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù2026Ç¯²Æ¸ø³«·èÄê¡¢Í½¹ðÊÔ ¨¡ ±§Ãè¤ËÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡©¿ÍÎà»Ë¤òÊ¤¤¹¡Ö³«¼¨¤ÎÆü¡×¤¬¶á¤Å¤¯
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·à¾ì±Ç²èºÇ¿·ºî¡ØDisclosure Day¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤È¤·¤Æ2026Ç¯²Æ¤ËÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥á¥¤¥¥ó¥°²èÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î±§Ãè¤Ç¡È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡£¤â¤·Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤ò¼¨¤·¡¢¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ê³«¼¨¤ÎÆü¡Ë¡×¤Ø¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡£Å·µ¤Í½Êó¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë½÷À¡Ê¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃ¸¡¹¤È¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ¼¤¬½ù¡¹¤Ë°ÛÊÑ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ç°Û¼Á¤Ê¡È²»¡É¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤ÇÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌ®Íí¤Î¤Ê¤¤ÃÇÊÒ¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤±§Ãè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¡¿¿ÍÎà¤À¤±¤ËÂ÷¤¹¤«¤·¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬ÅöÁ³¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ææ¤á¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¡ÖÁ´¿ÍÎà¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¡È³«¼¨¡É¤¹¤ë¡£Á´À¤³¦¤Ë°ìÀÆ¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎà»Ë¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµðÂç¤Ê¡È»ö¼Â¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤ï¤º¤«¿ô½½ÉÃ¤Î±ÇÁü¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ì½Ö¤Ç°ú¤¹þ¤ß¡¢¶¯Îõ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£ÁÔÂç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿Êª¸ì¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯±Ç²è»Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Î¿¿¹üÄº¤ò¡¢³Î¤«¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅþÃ£¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Î±é½Ð¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤À¤¬¡¢¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982¡Ë¡¢¡ØA.I.¡Ù¡Ê2001¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¦¥ê¥Ýー¥È¡Ù¡Ê2002¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡¢¡È¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°SF¡É¤Î¿¿¿ñ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢±Ç²è»Ë¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁÔÂç¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£© Universal Studios. All Rights Reserved.
µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1997¡Ë¡¢¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¡Ê2005¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¤Î²¦¹ñ¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¾¢¤À¡£Î¾¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×30²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°ºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¡ÊSAG¡Ë¼õ¾Þ¡¢¥Î¥ß¥Íー¥ÈÎò¤ò»ý¤Ä¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ê¡Ê2023¡Ë¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ë¡£¥¨¥ßー¾Þ¤ª¤è¤Ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー¡Ê¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ö¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡×¡Ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¡Ê¡Ø±Ñ¹ñ²¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡Ù¡Ê2010¡Ë¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡Ë¡¢U2¤Î¥Ü¥Î¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó¡Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥¿ー¥º¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë2ÅÙ¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡Ê¡Ø¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ë¤é¡¢À¤³¦Åª¼ÂÎÏÇÉ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡£ÇÛµë¤ÏÅìÊõÅìÏÂ¡£