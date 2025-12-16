こっちのけんと、マクドナルドとコラボ クルーにエール「アルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だった」
マルチクリエイター・こっちのけんとが17日、マクドナルドとコラボした新曲「ピクルス」を配信開始。ジャケット写真も公開した。
【画像】マックとコラボ！こっちのけんと新曲「ピクルス」ジャケット
新曲「ピクルス」は、全国で働くマクドナルドのクルーに送るエールをテーマに制作した。こっちのけんとはかねてより、マクドナルド商品への愛着を公言しており、ヒット曲「はいよろこんで」のYouTube概要欄には「セットにチキンナゲットもつけます。ここぞとばかりに欲張ります。セットの飲み物はミルクです。口頭で注文した時クルーにクスっと笑われました。なんでや」と記載している。
新曲「ピクルス」について、「大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました」などとコメントを寄せている。
なおきょうから、マクドナルドの店内放送にこっちのけんとが出演する。
「ピクルス」のミュージックビデオは、きょう夜9時に公開予定。アルバイトを通して学生たちが成長する「かけがえのない青春」をアニメで描いた作品となっており、総勢16人のアニメーターが参加している圧巻の一作。「ピクルス」を使用したマクドナルドのCMも公開中となっている。
■こっちのけんと、コメント
1人でいるのが好きだった僕にとって青春という言葉がとても眩しく思っていたのですが、大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました。
