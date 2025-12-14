この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」の最新動画『スケールアップする社長が必ずやっている！意思決定が激変する「1日5分間で儲かる思考習慣」とは？』で、講師のりゅう先生が、経営者が成功するための“考える習慣”について熱弁した。動画冒頭でりゅう先生は、「スケールアップする社長とそうじゃない社長の違いっていうのは、単純に思考する時間の長さなのではないかっていう説が私の中で結構強くあってですね」と、自身の持論を明かす。



りゅう先生によれば、多くの経営者や社長が意外と「しっかりとじっくり考える時間」を毎日設けていないが、これが実はビジネス成長の分水嶺だという。「現状を打破したいという風に考えているんだったら、まず考えることの主軸を決めましょう。主軸がずれているとなかなかうまくいきません」と問題提起。そのベースとなる問いはたった一つ、「何をやったら儲かるのか」だと強調する。



動画では、投資家のウォーレン・バフェットがスケジュールの多くを『空白』にし、自分で思考する時間を意識的に作っていることに触れ、「君はスケジュールが詰めすぎだ」とバフェットがビル・ゲイツに説いたエピソードも紹介。「5分でもいいので毎日、自問自答してアイディアをまとめる時間をルーティンにしましょう」と、すぐ実践できる習慣を力説した。



さらに、ただアイディアを出すだけではなく「毎日アイディアを出し続けることでブラッシュアップできる」と述べ、5分間でも1ヶ月、3ヶ月と続けることで「成果が目に見えて出るようになった」と自身の体験を交えて語る。加えて「考え続けることで、人はより良い行動や判断に近づける」と指摘し、「自分に合うかどうかはともかく、一度騙されたと思って1か月やってみてほしい」と率直なアドバイスも。



また、思考を磨くための5つの筋トレ習慣として「情報を構造化する」「問いをストックする」「異業種の思考に触れる」「もしも思考でシミュレーションする」「言語力を鍛える」なども紹介。「考えることは才能じゃない、筋トレだ」と語り、安易にAIや外部コンサルに思考を“外注”しない重要性も指摘。「例えばコンサルやAIに丸投げせず、自分なりに答えを出してから壁打ちに使うべき」と独自の経営者観を見せた。



最後は「たった5分考えるだけで人生が変わる。筋トレみたいに日々積み重ねを」と動画の締めくくりを飾り、「この動画がヒントになった方は、ぜひ行動に移してみてほしい」とメッセージを贈った。