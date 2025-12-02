高市早苗首相の「台湾有事」に関する答弁をめぐり、緊迫した状況が続く日中関係。中国側は11月14日に日本への渡航自粛を呼びかけ、また11月19日には日本産水産物の輸入を事実上停止するなど経済面に影響を与えつつあるなか、その余波はエンタメ業界にも及んでいる。

【写真を見る】中国人に囲まれ真っ赤なミニワンピースで歌うBENI（39）

11月28日、上海・西岸ドームアートセンターで開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」において、歌手・大槻マキ（52）のパフォーマンス中に突如照明を落とされ、スタッフと思しき2人に促されて退場させられる一幕があった。事務所スタッフは公式Xで〈28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました〉と説明。また、当初予定されていた翌日の公演の中止も発表した。

さらに、同イベントに出演予定だったアイドルグループ・ももいろクローバーZのライブも中止が発表。12月に中国ツアーが予定されていた舞台「セーラームーン」の中止も決まったほか、歌手・KOKIA（49）の北京公演キャンセル、ラッパー・KID FRESINO（32）の中国ツアー（北京・上海を予定）が無期限延期に。次々とイベントの中止が余儀なくされる事態となっている。大手紙国際部記者が解説する。

「イベント主催者側は『やむを得ない事情』『不可抗力』による中止と説明しており、一方で中国外交官の林剣（りん・けん）氏は定例会見で『（イベントの）主催者に確認してください』と説明。詳しい理由は明らかにされていませんが、事実上の外交的な制裁措置との見方もあります」

11月28日には、浜崎あゆみ（47）の上海公演の中止が伝えられた。それを受けて浜崎は、29日にインスタグラムのストーリーを更新し、現地メディアの記事を引用しながら〈会えるはずだった一万四千人のTA（ファンの総称）の皆さんに向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました〉（原文ママ）と無観客状態でパフォーマンスを行ったことを明らかにした。芸能関係者が語る。

「浜崎さんは中国で凄まじい人気を誇っており、昨年の中国ツアーでは1万8000人のキャパに対し、10万人以上の購入希望者が殺到したそうです。また中国のSNS『Weibo』にもアカウントを所持しており、フォロワー数は310万を超えています」

相次ぐ中止の裏で予定通り行われたイベントもある。浜崎あゆみのコンサートが予定されていた11月29日、歌手・BENI（39）が広州公演「BENI Premium Live in Guangzhou」を無事開催し、満員の観客の前でパフォーマンスを成功させた。

ほか、11月30日には日本のロックバイオリニスト・Ayasa（34）の北京公演や、サウンドディレクター・西原健一郎（47）の中国ツアーも3公演中2公演が無事に開催された。さる国際ジャーナリストは「中国は広いため、"北京"の影響が及びにくい地域もあります」と指摘する。

「広州は中国では"南方（ナンファン）"にある大きな都市ですが、北京に本部がある中国共産党の統制力が北京、上海よりは及びにくい。独自に判断が働いたのではないか。SNSでは"広州は独立するのか？"といった声も聞かれます。実際、西原さんのツアーの場合は、直轄市の上海に近い杭州の公演（28日）のみが中止になり、広東省の深セン（29日）と広州（30日）公演は予定通り開催となりました。

また、 Ayasaさんのケースでは、コンサートは演奏中心でメッセージ性がそこまでないため、北京でも即座に中止という判断にはならなかったのではないでしょうか。浜崎あゆみさんや大槻マキさんはJ-POPやアニメソングなど日本カルチャーの色が濃く、メッセージ性も強いため、上海当局もそういった判断を下したのでしょう」

中国側の対応については、現地でも意見が分かれている。

「中国のSNSでは、広州が不必要な制限をしなかったことを〈このような状況でも中国に来て公演してくれる日本の歌手に感謝する〉と称賛する一方で、〈音楽は無関係だ。楽しみにしていたイベントなのに！〉など上海が過度にコンサートなどを制限したことを批判する声が上がった。少なくともファンが割りを食ってしまったのは事実で、今後も中国国内で物議を醸すのではないか」

今後の日中関係はどうなっていくのだろうか。