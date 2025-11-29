サッカーのイングランド代表やマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリードなどで活躍したデビッド・ベッカム氏が日本時間27日に、自身のインスタグラムを更新。ユニセフ親善大使としてインドを訪問し、子どもたちとサッカーをプレーする動画を公開しました。

ベッカム氏は今回、教育を受ける権利を奪われた子どもたちへの教育機会を提供する財団「Education Above All（EAA）」が行う教育支援プログラムの一環でインドを訪問。そしてサッカーを通して子どもたちとの交流したことについて振り返り「ムンバイの素晴らしい子どもたちとピッチでサッカーをプレーするということは尊い。サッカーは世界中どこでも、いつでも子どもたちを笑顔にさせる。温かい歓迎に感謝」と思いをつづりました。

またベッカム氏は、子どもたちと一緒にプレーする様子を収めた動画もアップ。自らドリブルでゴール前まで持ち込み、シュートを打たずしてゴールを決めるという華麗なテクニックを披露しています。

その後は子どもたちとハイタッチするなど、終始笑顔あふれる交流だったことを報告しました。