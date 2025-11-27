植草美幸、元カレに「ブス」と言われた30歳女性に喝「仕返ししなきゃダメ」
婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、過去の交際相手から「ブス」と言われて自信を失っている30歳女性の悩みに回答した。植草さんは、結婚に至らない恋愛を続けてしまう女性に対し、「言われっぱなしはダメ」「結婚しない人と3年も付き合っちゃダメ」と愛ある喝を入れた。
番組に寄せられたのは、地方に住む30歳の会社員女性からの相談。1年以内の結婚を目指して婚活を始めたいが、過去の恋愛経験から自信が持てないという。これまで交際した男性は2人で、1人目の相手とは3年間交際しプロポーズもされたが、「デブ、ブス」といったモラハラ発言がひどく、耐えきれずにお断りしたと明かした。
このエピソードに、植草さんは「3年も付き合っちゃダメ」と一蹴。さらに、モラハラ発言を黙って聞いていた相談者に対し、「仕返ししなきゃ！」「言われっぱなしはダメ！」と厳しく指摘。「『あんたはどうなのよ！』って言えばいいのよ。往復ビンタしていい」と、理不尽な言葉にはその場で毅然と立ち向かうべきだと力説した。
また、2人目の交際相手からは「来年は花束のケーキでプロポーズだね」と言われ続け、結局3年経っても決断してもらえなかったという。これについても植草さんは、交際期間が「長い」とバッサリ。そのような言葉をかけられた瞬間に「『嬉しい！今でもいいのよ！』って言うのよ」「『何で来年まで持ち越すの？その意味が知りたい！』って、これが議論」と、結婚への本気度を見極めるための具体的な切り返し方を伝授した。
最後に植草さんは、相談者が「優しくて受け身」である点を指摘しつつ、「自分も大切にしてほしい、愛されてほしい」とエールを送った。婚活においては、ただ待つだけでなく、自分の幸せのために賢く、そして時には強く立ち回ることの重要性を説く内容となった。
